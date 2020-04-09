В 2020 году украинская экономика упадет на 3,5%, - прогноз Всемирного банка
9 апреля, 2020, 17:41
В 2020 году валовой внутренний продукт Украины упадет на 3,5%
Об этом говорится в новом прогнозе Всемирного банка, передает Reuters .
В то же время в 2021-м ожидают рост на 3% и еще на 4% - в 2022-м.
Всемирный банк ожидает, что инфляция вырастет с 4,1% до 8,9% в 2020-м.
По оценкам учреждения, в 2019 году ВВП Украины вырос с 130, 80 млрд долларов до 139, 1 млрд.
- Напомним, согласно новому прогнозу правительства Дениса Шмыгаля, ВВП Украины с роста на 3,7% развернется к падению на 3,9% . Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 трлн грн, тогда как ранее он оценивался в 4510 млрд грн.
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