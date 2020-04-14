МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7% в 2020 году

14 апреля, 2020, 16:41

Международный валютный фонд ожидает падения ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года. А мировая экономика может упасть на 3%

Об этом говорится в Мировом экономическом отчете МВФ, обнародованном сегодня.

Впрочем, уже в 2021 году МВФ прогнозирует восстановление украинской экономики на 3,6%. В фонде прогнозируют рост потребительских цен на 4,5% в этом году и на 7,2% в следующем.

По данным отчета, дефицит текущего счета может сократиться с 7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в этом году с последующим расширением его до 2,4% ВВП в 2021 году.

Также в МВФ ожидают резкого сокращения мировой экономики в 2020 году на 3% ВВП в результате пандемии. Отмечается, что это больше чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

"В базовом сценарии, согласно которому пандемия прекратится во второй половине 2020 года и ее сдерживание может быть постепенно ослаблено, рост мировой экономики прогнозируется на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности", - пояснили в МВФ.

Сокращение европейской экономики ожидается на уровне 6,6% в этом году после 1,6% роста годом ранее. Однако в 2021 году экономика Европы вернется к росту и увеличится на 4,5% ВВП, прогнозируют аналитики МВФ.

Напомним, согласно новому прогнозу правительства Дениса Шмыгаля, ВВП Украины с роста на 3,7% развернется к падению на 3,9%. Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 трлн грн, тогда как ранее он оценивался в 4510 млрд грн.

Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2020 году валовой внутренний продукт Украины упадет на 3,5%.