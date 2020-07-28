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Espreso.tvОбществоВ Харькове под консульством РФ устроили пикет из-за смерти трехлетнего сына крымского политзаключенного

В Харькове под консульством РФ устроили пикет из-за смерти трехлетнего сына крымского политзаключенного


фото: Kharkiv Today
28 июля под консульство РФ в Харькове пришли активисты из-за гибели 3-летнего сына крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова

Об этом сообщает Kharkiv Today.

Участники акции держали в руках украинские и крымскотатарские флаги, плакаты "Россия - убийца детей" и "Россия - оккупант", а также детские игрушки.

"Провели у российского консульства в Харькове акцию "Смерть оккупантам!" Детские игрушки (принесли, - ред.) погибшему трехлетнему крымско-татарскому Мусе, чей отец находится в русском плену", - рассказал участник акции Владимир Чистилин.

По информации полиции, у консульства собралось около 50 человек. Порядок охраняли 20 сотрудников полиции.

Напомним, 24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов.

3-летнего Мусу Сулейманова, который пропал в пятницу, 24 июля 2020 года, в поселке Строгановка Симферопольского района, нашли мертвым в воскресенье, 26 июля

Справка: Руслан Сулейманов - учитель физики, активист, гражданский журналист и стример. В 2017 году его дважды задерживали за "несанкционированные митинги". 28 марта 2019 года подконтрольный РФ суд Симферополя арестовал Сулейманова по обвинению в якобы "организации и участии в деятельности террористической организации" (так называемое второе симферопольское "дело Хизб ут-Тахрир"). 24 июня 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы, где в течение месяца он будет проходить принудительную экспертизу.

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