В оккупированном Крыму активиста поместили в психбольницу

24 июня, 2020, 15:59

Активиста Руслана Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы, где в течение месяца он будет проходить принудительную экспертизу

Об этом сообщил отец политзаключенного Сервер Сулейманов, передает Крымская солидарность .

"Я узнал о том, что Руслан в психиатрической больнице, когда пришел в СИЗО-1 Симферополя, чтобы сделать передачу двум своим сыновьям - Эскендеру и Руслану. Они оба арестованы и сидят в одном изоляторе сейчас. Но для Руслана у меня не приняли и сказали, что он на месяц отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу ", - рассказал отец политзаключенного.

Руслан Сулейманов - учитель физики, активист, гражданский журналист и стример.

Его задерживали дважды в 2017 году за "несанкционированные митинги". 28 марта 2019 года подконтрольный РФ суд Симферополя арестовал Руслана Сулейманова по обвинению в якобы "организации и участии в деятельности террористической организации" (так называемая второе симферопольское "дело Хизб ут-Тахрир").

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов крымских "дел Хизб ут-Тахрир" Айдера Джаппарова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Энвера Сейтосманова, Акрамжона Абдуллаева и Нематжона Исроилова политзаключенными.