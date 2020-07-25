В оккупированном Крыму пропал маленький сын политзаключенного Сулейманова
Подробности со ссылкой на правозащитную организацию "Крымская солидарность" рассказывает Еспресо.TV.
"В поселке Строгановка Симферопольского района пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов. Ребенок играла в песочнице возле дома по адресу ул. Азатлык, 8. В последний раз его видели в начале 6 часов вечера (24 июля - ред .). Ребенок одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки ", - говорится в сообщении правозащитников в Facebook.
Утром в субботу, 25 июля 2020 года, несколько сотен добровольцев образовали мобильные группы и прочесывают местность в поисках ребенка.
Также изготовлены листовки с описанием примет Мусы.
Справка
Руслан Сулейманов - учитель физики, активист, гражданский журналист и стример.
В 2017 году его дважды задерживали за "несанкционированные митинги".
28 марта 2019 года подконтрольный РФ суд Симферополя арестовал Сулейманова по обвинению в якобы "организации и участии в деятельности террористической организации" (так называемая второе симферопольское "дело Хизб ут-Тахрир").
24 июня 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы , где в течение месяца он будет проходить принудительную экспертизу.
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