Сына пленника Кремля Сулейманова нашли мертвым

26 июля, 2020, 13:04

3-летнего Мусу Сулейманова, который исчез в пятницу, 24 июля 2020 г., в поселке Строгановка Симферопольского района, нашли мертвым в воскресенье, 26 июля

Об этом сообщила авторитетная крымскотатарская журналистка Лиля Буджурова, передает Еспресо.TV .

Тело мальчика было в сливной яме рядом с домом.

Обстоятельства смерти неизвестны. Начато следствие.

По словам журналистки, перед этим в дом, где жил Муса, приехала машина с водоканала, чтобы работать с этой ямой.

"Потом были слышны крики, всех попросили отойти. Место окружили лентой", - написала Буджурова у себя на Facebook.

Cмерть мальчика подтвердил незаконный "министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым" Сергей Шахов.

"К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 г.р. Без признаков жизни. Ведутся следственные действия", - заявил он.

Напомним, мальчика полутора суток искали сотни добровольцев.

Сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов - исчез в поселке Строгановка Симферопольского района. Ребенок играл в песочнице возле дома по адресу ул. Азатлык, 8.

Последний раз его видели около 6 часов вечера (24 июля, - ред.).

Справка

Руслан Сулейманов - учитель физики, активист, гражданский журналист и стример.

В 2017 году его дважды задерживали за "несанкционированные митинги".

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28 марта 2019 г. подконтрольный РФ суд Симферополя арестовал Сулейманова по обвинению в якобы "организации и участии в деятельности террористической организации" (так называемое второе симферопольское "дело Хизб ут-Тахрир").

24 июня 2020 г. Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы, где в течение месяца он будет проходить принудительную экспертизу.

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