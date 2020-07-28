Первые сутки "всеобъемлющего" перемирия: оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня

28 июля, 2020, 07:33

В течение прошедших суток было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает штаб ООС.

В частности, в районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Южного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет.

Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирован неподалеку Новомихайловки. Вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

С начала суток обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано. На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

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