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Espreso.tvОбществоКитай планирует создать вооруженные силы мирового уровня, - Госдеп США

Китай планирует создать вооруженные силы мирового уровня, - Госдеп США


фото: reuters
Компартия Китая стремится развивать свою армию, используя американские исследовательские институты, научное сообщество и частные фирмы за пределами КНР

Основная цель - модернизация вооруженных сил Китая любыми средствами, говорится в заявлении Государственного департамента США.

В Госдепе уточнили, что речь идет о китайском проекте под названием Military-Civil Fusion (Военно-гражданское слияния - ред.). Этот проект является ключевой частью стратегии Компартии Китая по преобразованию Народно-освободительной армии (НОАК) в "армию мирового класса" до 2049 года.

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В рамках MCF Компартия покупает интеллектуальную собственность, ключевые технологические достижения ученых и исследователей со всего мира - искусственный интеллект, квантовые компьютеры, сверхэффективные полупроводники, 5G, аэрокосмические технологии, - в целях модернизации вооруженных сил Китая.

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Отмечается, что контролирует реализацию стратегии лично президент и генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин.

В Госдепе подчеркнули, что MCF компрометирует и ослабляет международное научное сотрудничество.

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