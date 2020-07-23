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Espreso.tvОбществоКитай запустил собственную первую миссию на Марс

Китай запустил собственную первую миссию на Марс


фото: https://www.youtube.com/user/ChinaViewTV
Китай успешно запустил первый зонд для исследования Марса "Тяньмень - 1" ( "Вопросы к небу")

Об этом сообщает BBC .

По оценкам, зонду понадобится 7 месяцев, чтобы добраться до планеты.

Через 11 дней Китай должен запустить еще два аппарата.

Цель миссии - попытаться найти там признаки жизни. Зонд имеет инструменты, которые помогут проанализировать местные породы и найти лед.

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