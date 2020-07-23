Китай запустил собственную первую миссию на Марс
23 июля, 2020, 09:58
Китай успешно запустил первый зонд для исследования Марса "Тяньмень - 1" ( "Вопросы к небу")
Об этом сообщает BBC .
По оценкам, зонду понадобится 7 месяцев, чтобы добраться до планеты.
Через 11 дней Китай должен запустить еще два аппарата.
Цель миссии - попытаться найти там признаки жизни. Зонд имеет инструменты, которые помогут проанализировать местные породы и найти лед.
- 20 июля Объединенные Арабские Эмираты запустили беспилотный зонд "Надежда" в рамках миссии на Марс.
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор