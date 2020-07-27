В США началась финальная фаза испытаний вакцины от коронавируса: привлечены десятки тысяч добровольцев

27 июля, 2020, 17:18

В понедельник, 27 июля, в США началась самая масштабная последняя фаза испытаний вакцины от коронавируса

Как сообщает AP, к последней фазе испытаний привлекли 30 тыс. добровольцев. Их разделят на две группы. Первой группе введут вакцину, а второй - плацебо. После этого ученые будут внимательно следить, какая из групп получит большее количество инфекций. Участники испытаний не будут находиться в изоляции, они будут вести привычный образ жизни.

"Испытать эту вакцину нужно на людях разных поколений, разных этносов, исследования должны отразить разнообразие населения Соединенных Штатов", - сказал Ларри Кори, вирусолог из Института исследований рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле, который работает над исследованием.

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По словам президента американской биотехнологической компании Moderna Стивена Ходжа, данные о том, будет ли вакцина работать, могут появиться до конца года.

"Мы оптимистичны, осторожно оптимистичны, что вакцина будет работать, и до конца года будут данные, которые подтвердят это", - сказал он.

В то же время отмечается, что пока нет никаких гарантий, что вакцина сможет защитить от коронавируса.

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Компания Moderna разрабатывает вакцину совместно с Национальным институтом здравоохранения США.

Первые две фазы испытаний вакцины прошли успешно . Первичные результаты показали, что вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты - вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции.

Во время второй фазы проводились расширенные клинические испытания, в том числе на пациентах различных возрастных групп и с проблемами со здоровьем.

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Если все пойдет хорошо в будущих исследованиях, "компания останется на пути к тому, чтобы иметь возможность доставлять примерно 500 млн доз в год и, возможно, до 1 миллиарда доз в год, начиная с 2021".