В США началась финальная фаза испытаний вакцины от коронавируса: привлечены десятки тысяч добровольцев
Как сообщает AP, к последней фазе испытаний привлекли 30 тыс. добровольцев. Их разделят на две группы. Первой группе введут вакцину, а второй - плацебо. После этого ученые будут внимательно следить, какая из групп получит большее количество инфекций. Участники испытаний не будут находиться в изоляции, они будут вести привычный образ жизни.
"Испытать эту вакцину нужно на людях разных поколений, разных этносов, исследования должны отразить разнообразие населения Соединенных Штатов", - сказал Ларри Кори, вирусолог из Института исследований рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле, который работает над исследованием.
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По словам президента американской биотехнологической компании Moderna Стивена Ходжа, данные о том, будет ли вакцина работать, могут появиться до конца года.
"Мы оптимистичны, осторожно оптимистичны, что вакцина будет работать, и до конца года будут данные, которые подтвердят это", - сказал он.
В то же время отмечается, что пока нет никаких гарантий, что вакцина сможет защитить от коронавируса.
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Компания Moderna разрабатывает вакцину совместно с Национальным институтом здравоохранения США.
Первые две фазы испытаний вакцины прошли успешно . Первичные результаты показали, что вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты - вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции.
Во время второй фазы проводились расширенные клинические испытания, в том числе на пациентах различных возрастных групп и с проблемами со здоровьем.
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Если все пойдет хорошо в будущих исследованиях, "компания останется на пути к тому, чтобы иметь возможность доставлять примерно 500 млн доз в год и, возможно, до 1 миллиарда доз в год, начиная с 2021".
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