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Espreso.tvОбществоВ США проходят финальные испытания двух вакцин от коронавируса, -Трамп

В США проходят финальные испытания двух вакцин от коронавируса, -Трамп

В США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса и в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще четырех вакцин

Об этом во время брифинга в Белом доме сообщил президент США Дональд Трамп сообщает CNN .

"У двух экспериментальных вакцин начинается финальная стадия клинических испытаний - это было достигнуто в рекордные сроки", - сказал он.

По его словам, как только любая вакцина получит одобрение, она сразу станет доступной.

Трамп добавил, что власти США ставят перед собой цель не взять под контроль эпидемию, а покончить с ней, поэтому разработка вакцин остается приоритетом.

Он отметил, что ранее на разработку вакцины шли годы.

Напомним, испытания вакцины от коронавируса, разработанной в Оксфордском университете, показали, что у испытуемых выработались антитела и лейкоциты, способные бороться с коронавирусом.

В испытаниях принимали участие около 1077 здоровых людей. Согласно публикации в журнале Lancet, теперь испытания должны провести с участием тех, кто находится в группе риска - медицинских работников и людей пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями.

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