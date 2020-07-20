Способна тренировать иммунную систему: в Британии обнародовали первые результаты испытания вакцины от коронавируса

20 июля, 2020, 17:41

Вакцина против коронавируса, которую разработали в Оксфордском университете, выглядит безопасной и тренирует иммунную систему

Об этом сообщает ВВС.

Результаты испытаний, опубликованные в медицинском журнале The Lancet, показывают, что вакцина, которая находится в стадии разработки компанией AstraZeneca и учеными из Британского Оксфордского университета, не вызывала каких-либо серьезных побочных эффектов и вызвала иммунные реакции антител и Т-клеток.

Испытание, в котором участвовали 1077 человек показали, что инъекция привела к тому, что они вырабатывали антитела и лейкоциты, которые способны бороться с коронавирусом.

Не было никаких опасных побочных эффектов от приема вакцины, однако у 70% людей во время испытания поднялась температура или появилась головная боль.

Как утверждают исследователи, это нейтрализуется обычным парацетамолом.

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Результаты очень многообещающие, но еще слишком рано говорить, достаточно ли этого, чтобы обеспечить защиту, и в настоящее время проводятся более масштабные испытания.

Великобритания уже заказала 100 млн доз вакцины.