Bloomberg узнал о тайной вакцинации российской элиты
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По словам информированных собеседников, в числе "избранных" - топ-менеджеры алюминиевого гиганта Русал российского олигарха Олега Дерипаски и химического холдинга Фосагро, а также другие миллиардеры и члены правительства.
Всего доступ к вакцине, разработанной российским исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, получили несколько сотен российских политиков и бизнесменов. Bloomberg удалось получить подтверждение от десятков участников вакцинации, но ни один из них не позволил раскрыть их имена.
Программа, в рамках которой представители деловой и политической элиты получили возможность первыми получить прививку от COVID-19, является законной, но держится в тайне, чтобы избежать наплыва желающих вакцинироваться, сообщил один из исследователей.
Один из топ-менеджеров рассказал, что после вакцинации у него не было побочных эффектов. Другие участники жаловались на лихорадку и мышечные боли.
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Некоторые руководители крупных компаний заявили, что отказались от предложения, поскольку вакцина не прошла всех этапов испытаний и не подтверждена ее безопасность.
Центр Гамалеи на прошлой неделе завершил первую фазу клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 с участием военных. Ученые не опубликовали результаты исследования, в котором приняли участие около 40 человек, но начали следующий этап испытаний.
В России, согласно официальным данным, зарегистрировано 777 486 случаев COVID-19. За весь период пандемии умерли 12 427 пациентов.
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