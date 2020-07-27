Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии и созывает чрезвычайную комиссию
Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию, сообщает пресс-служба ВОЗ.
По его словам, на сегодня зарегистрировано почти 16 млн случаев COVID-19 и более 640 тыс. случаев смерти. Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее количество случаев удвоилось.
"Согласно требованиям международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтоб проверить ситуацию с коронавирусом", - заявил он.
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Напомним, в немецкой Баварии произошла вспышка коронавируса на ферме, среди инфицированных - сезонные рабочие из Украины.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию и заблокировал приграничный город после того, как мужчина, подозреваемый в заражении коронавирусом, вернулся из Южной Кореи.
В мире число инфицированных COVID-19 составило 16 435 240 человек, почти 650 000 умерли, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Среди антилидеров с инфицирования - США, Бразилия, Индия и Россия.
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