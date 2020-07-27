Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии и созывает чрезвычайную комиссию

27 июля, 2020, 14:10

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается

Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию, сообщает пресс-служба ВОЗ.

По его словам, на сегодня зарегистрировано почти 16 млн случаев COVID-19 и более 640 тыс. случаев смерти. Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее количество случаев удвоилось.

"Согласно требованиям международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтоб проверить ситуацию с коронавирусом", - заявил он.

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Напомним, в немецкой Баварии произошла вспышка коронавируса на ферме, среди инфицированных - сезонные рабочие из Украины.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию и заблокировал приграничный город после того, как мужчина, подозреваемый в заражении коронавирусом, вернулся из Южной Кореи.

В мире число инфицированных COVID-19 составило 16 435 240 человек, почти 650 000 умерли, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Среди антилидеров с инфицирования - США, Бразилия, Индия и Россия.