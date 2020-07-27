В Китае - рекордный прирост больных коронавирусом за три месяца
Как пишет AFP, Национальная комиссия по здравоохранению сообщила о 61 новом случае COVID-19, что является самым высоким показателем в стране с апреля.
Четыре случая COVID-19 считаются ввезенными, 57 больных заразились внутри страны. Большая часть бытовых случаев заражения приходится на регион Синьцзян, где в середине июля в административном центре Урумчи произошла вспышка коронавируса.
В провинции Ляонин зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусом. Еще два случая инфицирования обнаружены в соседней провинции Цзилинь, недалеко от северокорейской границы. Это первые случаи COVID-19 с конца мая.
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Китай зафиксировал самый высокий ежедневный прирост новых случаев заражения коронавируса с 14 апреля, когда было зарегистрировано 89 случаев, в основном завезенных из-за рубежа.
В мире число инфицированных COVID-19 составило 16 435 240 человек, почти 650 000 умерли, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Среди антилидеров по инфицированию - США, Бразилия, Индия и Россия.
В Китае коронавирусом заболел 83 891 человек, 4 652 человека умерли.
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