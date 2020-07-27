В Китае - рекордный прирост больных коронавирусом за три месяца

27 июля, 2020, 12:45

В Китае за минувшие сутки зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом за последние три месяца

Как пишет AFP, Национальная комиссия по здравоохранению сообщила о 61 новом случае COVID-19, что является самым высоким показателем в стране с апреля.

Четыре случая COVID-19 считаются ввезенными, 57 больных заразились внутри страны. Большая часть бытовых случаев заражения приходится на регион Синьцзян, где в середине июля в административном центре Урумчи произошла вспышка коронавируса.

В провинции Ляонин зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусом. Еще два случая инфицирования обнаружены в соседней провинции Цзилинь, недалеко от северокорейской границы. Это первые случаи COVID-19 с конца мая.

Читайте также: Китай "купил" главу ВОЗ, - Помпео со ссылкой на разведку

Китай зафиксировал самый высокий ежедневный прирост новых случаев заражения коронавируса с 14 апреля, когда было зарегистрировано 89 случаев, в основном завезенных из-за рубежа.

В мире число инфицированных COVID-19 составило 16 435 240 человек, почти 650 000 умерли, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Среди антилидеров по инфицированию - США, Бразилия, Индия и Россия.

В Китае коронавирусом заболел 83 891 человек, 4 652 человека умерли.