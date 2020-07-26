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Espreso.tvМирКНДР только теперь признала, что у них тоже есть COVID-19

КНДР только теперь признала, что у них тоже есть COVID-19

Через полгода после начала пандемии коронавируса Северная Корея в воскресенье, 26 июля 2020 г., впервые сообщила о подозрении инфицирования коронавирусом в стране

Как сообщает государственное информационное агентство KCNA, речь идет о человеке, который убежал в Южную Корею несколько лет назад и нелегально попал в пограничный город Кэсон в начале прошлой недели. По возвращению у этого лица обнаружили симптомы COVID-19, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Этому человеку уже сделали тест на коронавирус, но о его результатах не сообщается.

В качестве меры пресечения севернокорейский лидер Ким Чен Ын ввел в Кэсоне карантин.

Также в стране пытаются восстановить всю цепочку последних контактов лица, у которого подозревают COVID-19.

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"Если тест на COVID-19 будет положительным, то это будет первый официально подтвержденный случай заражения коронавирусом в КНДР. Власти Северной Кореи настаивают, что в стране до этого не было ни одного случая инфицирования коронавирусом, в чем сомневаются иностранные эксперты", - отмечается в сообщении .

После вспышки COVID-19 в начале года в мире правительство КНДР закрыло границы страны, запретило въезд иностранным туристам и приказало медицинским работникам помещать на карантин любого с симптомами болезни. Правительство страны назвало свои антивирусные мероприятия "вопросом национального существования".

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Эксперты говорят, что вспышка коронавируса в Северной Корее может повлечь тяжкие последствия из-за плохой инфраструктуры здравоохранения и хронической нехватки медицинских материалов.

Ранее Северная Корея получила тысячи комплектов для тестирования коронавируса из России и других стран.

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