Вспышка коронавируса на ферме в Германии: среди инфицированных есть украинцы

26 июля, 2020, 22:22

Среди инфицированных коронавирусом на ферме в Баварии сезонных работников есть граждане Украины

Об этом заявил председатель округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер, сообщает Укринформ.

"Среди инфицированных - сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины", - сказал Бумедер.

Во избежание дальнейшего распространения коронавируса власть поместила на карантин всю ферму. Почти 500 ее сотрудников, включая тех, чей тест оказался отрицательным, не имеют права оставлять помещение, им организована доставка необходимого.

Как заверили в Генконсульстве Украины в Мюнхене, за помощью никто из соотечественников не обращался.

Как сообщалось, после того, как стало известно о семи случаях, было проведено массовое тестирование на ферме в минувшую пятницу, которое подтвердило еще 167 случаев. На этой ферме близ города Мамминг в Нижней Баварии инфицированы по меньшей мере 174 сезонных рабочих.

В мае стало известно, что переводы украинских заробитчан в страну в 2020 году составят $ 10 млрд , что на $ 2 млрд меньше, чем год назад

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