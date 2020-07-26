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Espreso.tvОбществоВ Минобороны подтвердили, что за соблюдением перемирия со стороны Украины будут следить специальные офицеры

В Минобороны подтвердили, что за соблюдением перемирия со стороны Украины будут следить специальные офицеры

иллюстративное
фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua
На передовой появятся специально уполномоченные офицеры, которые будут следить за соблюдением украинской стороной условий "полного и всеобъемлющего прекращения огня"

Об этом утром воскресенья, 26 июля 2020 г., сообщается на официальной странице и Министерства обороны Украины, передает Еспресо.TV.

"Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 00:00 часов 27 июля 2020 г. Для этого дополнительный контроль за подразделениями, которые выполняют боевые задачи на первой линии обороны, будут осуществлять офицеры, которые в прошлом имеют опыт проведения миротворческих операций в разных уголках мира", - отмечают в Минобороны.

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Вместе с тем, в ведомстве отмечают, что "меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины". Речь идет о случаях возможных "наступательных действий вооруженных формирований РФ, проведении противником диверсионно-разведывательных операций и создании угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждении или уничтожении инфраструктуры".

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"Вооруженные Силы Украины готовы дать надлежащий отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании Объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы", - добавляют в Минобороны.

Также там подтвердили, что новые правила будут соблюдать не только ВСУ, а все силовые ведомства в зоне ООС.

  • Напомним, 22 июля 2020 г. состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 понедельника, 27 июля, то есть уже через день, следует придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • Как заявил вечером в пятницу, 24 июля, основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий, с украинской стороны уже отвели аэроразведку, спецназ и снайперов .
  • Кроме того, по словам Белецкого, новые ограничения касаются не только ВСУ, а для сдерживания активности бойцов "на каждом взводный-опорном пункте садятся штабные офицеры с задачей не допускать огонь, запугивать офицеров и личный состав подразделений".
  • Несмотря на это обстрелы украинских позиций со стороны россиян до сих пор продолжаются. В течение вчерашнего дня, 25 апреля, они 15 раз открывали огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов. Подобное имело место вблизи 9 сел и поселков .

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