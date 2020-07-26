За день до "всеобъемлющего прекращения огня": с российской стороны - 15 обстрелов со стрелкового оружия, гранатометов и минометов вблизи 9 сел и поселков

26 июля, 2020, 07:24

В течение субботы, 25 июля 2020 г., россияне 15 раз нарушили режим "Тишина" на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 26 июля 2020, передает Еспресо.TV.

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В частности, отмечается на "15 фактах нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное, и Водяное".

В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

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По официальным данным, с украинской стороны потерь среди личного состава нет.

"Выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали", - сообщает штаб ООС.

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Напомним, 22 июля 2020 г. состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 понедельника, 27 июля, то есть уже через день, следует придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Как заявил вечером в пятницу, 24 июля, основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий с украинской стороны уже отвели аэроразведку, спецназ и снайперов .

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