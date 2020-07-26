 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа день до "всеобъемлющего прекращения огня": с российской стороны - 15 обстрелов со стрелкового оружия, гранатометов и минометов вблизи 9 сел и поселков

За день до "всеобъемлющего прекращения огня": с российской стороны - 15 обстрелов со стрелкового оружия, гранатометов и минометов вблизи 9 сел и поселков

В течение субботы, 25 июля 2020 г., россияне 15 раз нарушили режим "Тишина" на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 26 июля 2020, передает Еспресо.TV.

Читайте также: Как нам защитить президента Зеленского?

В частности, отмечается на "15 фактах нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное, и Водяное".

В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Читайте также: Виталий Портников: России не нужно прекращение огня

По официальным данным, с украинской стороны потерь среди личного состава нет.

"Выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали", - сообщает штаб ООС.

Читайте также: Битва за армию. Как защитить ВСУ от Сивохо, Медведчука и робкого Главнокомандующего

  • Напомним, 22 июля 2020 г. состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 понедельника, 27 июля, то есть уже через день, следует придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • Как заявил вечером в пятницу, 24 июля, основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий с украинской стороны уже отвели аэроразведку, спецназ и снайперов .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2020 воскресенье

25 июля, 2020 суббота

больше новостей

26 июля, 2020 воскресенье

25 июля, 2020 суббота

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать