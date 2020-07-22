Трехсторонняя группа договорилась о "полном прекращении огня" на Донбассе с 27 июля
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
На заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования.
Соответствующие мероприятия согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ.
«Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей», - говорится в сообщении.
В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.
- Ранее президент Зеленский выразил надежду, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа примет решение о новом перемирие на Донбассе.
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