Битва за армию. Как защитить ВСУ от Сивохо, Медведчука и робкого Главнокомандующего

24 июля, 2020, 13:59

В 2014 году граждане подавали армии каски и прицелы, чтобы она точно целила в оккупационные войска Российской Федерации

В 2020 украинскую армию надо защищать от сивох, медведчуков и часто Главнокомандующего, которые упорно не хотят видеть войны. Потому что первый просто хочет в Донецк, у другого есть такое задание от кума, а третий просто очень расслабился во властном джакузи.

Неделю назад президент Владимир Зеленский принимал под личный контроль ситуацию с убийством военного медика Николая Ильина и ранение разведчика-морпеха Ярослава Журавля. Пристальное внимание Владимира Александровича обернулось тем, что он уехал на отдых на "дачу Хрущева" в Запорожской области, а оккупанты вырезали из тела медика Ильина пораженные органы и кости - чтобы в украинской армии не было доказательств, из чего именно расстреливали человека в белом шлеме. Куда хуже "контроль" развернулся с раненым разведчиком, штабу ООС пришлось лишь отчитываться об отказе ОБСЕ способствовать вывозу раненого и регулярные обстрелы. А дальше - страна узнала о подробностях того, как герой Марьинки, авдеевськой "ПромКом", Трехизбенки и Гранитного истекал кровью под палящим солнцем Донбасса.

Казалось бы - военное преступление Российской Федерации зафиксировано всеми и во всех мерзких подробностях. Но за неделю никто так и не услышал ничего от Владимира Зеленского о деяниях оккупантов на территории Украины, о позорном расстреле солдат в обход договоренностей в худших традициях Иловайска. А еще не было слов поддержки армии, для которой события под Зайцевым стали моральным шоком. Мы же своих не бросаем, а? И это больше всего отличает нас от них.

"Я до сих пор не понимаю, как мне объяснять такие истории своим курсантам. Потому что личный контроль для меня от президента должен выглядеть так - президент приезжает на передовую и говорит, что сам пойдет забирать раненого. И здесь уже ОБСЕ и РФ были бы посажены на вилку - не стрелять же в главу государства ", - делится своими размышлениями ветеран российско-украинской войны на Донбассе, который преподает в академии Министерства обороны.

Вместо того, чтобы кричать миру о военных преступлениях РФ - наш гарант не нашел лучшего чтобы на встрече с президенткой Швейцарии Соммаругой показать ей "лучшую ежевику" Луганщины и показать кусок дороги по проекту "Большая стройка".

Времени, чтобы рассказать подробности о надругательстве над мертвым гражданином ЕС Ильиным и гибелью разведчика Журавля у гаранта не нашлось. Ведь вопросами мира у нас по сей день - даже после позорного увольнения с внештатных советников главы СНБО занимается КВНщик Сергей Сивохо. В унисон с жуткими подробностями о смерти трех героев - донецкий ватник, который сбежал от русского мира, но хочет его упорно здесь - обрадовался новым обстоятельствам перемирие, по которым украинскую армию хотят лишить разведывательной деятельности, снайперов, артиллерии и беспилотников. Нарушителей пугают штрафами и выговорами. В переводе на человеческий язык - россияне и их локальные товарищи сивохи страшно хотят превратить окрепшую армию на слепых котят - где-то на то, что было в 2010 году, когда воины строили дачи генералам и махали у них метлами вместо дворников.

Автор этой статьи спросила у воинов с передовой, как они относятся к этим "победных" реляциям Сивохо и Зеленского. Ответ был очевиден: "Пресс-служба Зеленского разгоняет это как большой прорыв, чтобы доказать, что стратегия "просто перестать стрелять" работает, а Зеленский не такой дятел, который он есть".

Между прочим армии надо помогать и дальше. Но уже не шлемами и прицелами, а лаять всем обществом, чтобы, несмотря на решение "больших замирителей" с Банковой наш фронт стоял и все работало. Потому что Кирилл Тимошенко и Андрей Ермак не вечны на своих должностях, а суверенитет и независимость это наша основа. Зеленский должен хотя бы посмертно засвидетельствовать уважение героям, которые погибли в результате военного преступления под Зайцевым. Должны активизировать усилия, чтобы Дмитрий Красногрудь, Ярослав Журавель и Николай Ильин посмертно получили государственные награды.

Это позволит поднять моральный дух украинской армии, а еще отбросит грязь, который начали лить говорящие тот терьеры Медведчука в лице пропагандиста с ОРДЛО на 112 канале Дениса Жарких, который позволяет себе пассажи в стиле, Николай Ильин сам виноват в своей смерти, потому что приехал с Эстонии на "гражданскую войну".



Вторая история - это бороться за ветерана Александра Погребиського, которому запретили выезд из Киева до 21 сентября, потому что тот неудачно проходил мимо замазанных в зеленку ватников "Слуги народа" Евгения Шевченко и члена ОПЗЖ Олега Волошина. Сепаратизм должен быть наказан, а герой и ветеран 95-й бригады имеет не сесть в тюрьму на 5 лет только потому, что официальная власть боится называть вещи своими именами.

И еще одна мораль. Владимир Зеленский на словах так борется за жизнь каждого гражданина, что не нашел времени ни для того, чтобы заткнуться Олегу Волошину, что привело к всплеску уличной агрессии. Так же хватило у него сил лично набрать руководителя миссии ОБСЕ и поговорить, чтобы бойца Журавля забрали на лечение хотя бы вурдалаки ДНР. Чтобы в перспективе обменять на своего головореза.

Главнокомандующий заблудился в терминах "Россия" или "та сторона", "циничные бандиты" или "военизированные группировки финансируемые Россией", "катастрофа самолета" или "российский БУК сбил МН17". Ирония в том, что подмена понятий не освободит украинскую территорию от росийской оккупации, рейтинг Зеленского не вырастет на тех, кому наплевать на все. Даже украинская армия выстоит - потому что не сумели ее добить ни Кузьмук, ни Ющенко, ни Янукович. Сивохо и Зеленский с каждой своей попыткой переломить страну через колено - делают хуже только себе. Я им не завидую.