В Крыму продолжаются круглосуточные поиски 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова
Добровольцами создан штаб по проведению поисковых работ. Ему помогают сотни людей, передает Еспресо.TV.
Не безразличные крымчане предоставляют свой транспорт, средства, питьевую воду и питание.
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К поиску также присоединился один из конных клубов, рассказывает правозащитная группа Крымская солидарность .
Тем, кто желает приобщиться, следует иметь удобную обувь, средства связи, закрытую одежду и фонарики, поскольку поиски идут круглосуточно.
Также есть потребность в распечатке цветных ориентировок ребенка, которые постоянно распространяются по всему полуострову.
Напомним, в поселке Строгановка Симферопольского района исчез сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов . Ребенок играл в песочнице возле дома по адресу ул. Азатлык, 8. Последний раз его видели в начале 6 часов вечера (24 июля, - ред.). Ребенок одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки.
Справка
Руслан Сулейманов - учитель физики, активист, гражданский журналист и стример.
В 2017 году его дважды задерживали за "несанкционированные митинги".
28 марта 2019 г. подконтрольный РФ суд Симферополя арестовал Сулейманова по обвинению в якобы "организации и участии в деятельности террористической организации" (так называемое второе симферопольское "дело Хизб ут-Тахрир»).
24 июня 2020 г. Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы, где в течение месяца он будет проходить принудительную экспертизу.
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