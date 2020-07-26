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Espreso.tvОбществоВ Крыму продолжаются круглосуточные поиски 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова

В Крыму продолжаются круглосуточные поиски 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова

По состоянию на утро воскресенья, 26 июля 2020 г., на оккупированном Крымском полуострове до сих пор не могут найти Мусу Сулейманова (3 года). Мальчик исчез вечером в пятницу, 24 июля, в окрестностях Симферополя. Это сын известного крымскотатарского общественного и политического деятеля Руслана Сулейманова, который сейчас находится в заключении

Добровольцами создан штаб по проведению поисковых работ. Ему помогают сотни людей, передает Еспресо.TV.

Не безразличные крымчане предоставляют свой транспорт, средства, питьевую воду и питание.

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К поиску также присоединился один из конных клубов, рассказывает правозащитная группа Крымская солидарность .

Тем, кто желает приобщиться, следует иметь удобную обувь, средства связи, закрытую одежду и фонарики, поскольку поиски идут круглосуточно.

Также есть потребность в распечатке цветных ориентировок ребенка, которые постоянно распространяются по всему полуострову.

Напомним, в поселке Строгановка Симферопольского района исчез сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов . Ребенок играл в песочнице возле дома по адресу ул. Азатлык, 8. Последний раз его видели в начале 6 часов вечера (24 июля, - ред.). Ребенок одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки.

Справка

Руслан Сулейманов - учитель физики, активист, гражданский журналист и стример.

В 2017 году его дважды задерживали за "несанкционированные митинги".

28 марта 2019 г. подконтрольный РФ суд Симферополя арестовал Сулейманова по обвинению в якобы "организации и участии в деятельности террористической организации" (так называемое второе симферопольское "дело Хизб ут-Тахрир»).

24 июня 2020 г. Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы, где в течение месяца он будет проходить принудительную экспертизу.

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