В Крыму продолжаются круглосуточные поиски 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова

26 июля, 2020, 09:13

По состоянию на утро воскресенья, 26 июля 2020 г., на оккупированном Крымском полуострове до сих пор не могут найти Мусу Сулейманова (3 года). Мальчик исчез вечером в пятницу, 24 июля, в окрестностях Симферополя. Это сын известного крымскотатарского общественного и политического деятеля Руслана Сулейманова, который сейчас находится в заключении

Добровольцами создан штаб по проведению поисковых работ. Ему помогают сотни людей, передает Еспресо.TV.

Не безразличные крымчане предоставляют свой транспорт, средства, питьевую воду и питание.

Читайте также: Алим Алиев: Мы не можем решить вопрос войны на Востоке, не включая Крым

К поиску также присоединился один из конных клубов, рассказывает правозащитная группа Крымская солидарность .

Тем, кто желает приобщиться, следует иметь удобную обувь, средства связи, закрытую одежду и фонарики, поскольку поиски идут круглосуточно.

Также есть потребность в распечатке цветных ориентировок ребенка, которые постоянно распространяются по всему полуострову.

Напомним, в поселке Строгановка Симферопольского района исчез сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов . Ребенок играл в песочнице возле дома по адресу ул. Азатлык, 8. Последний раз его видели в начале 6 часов вечера (24 июля, - ред.). Ребенок одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки.

Справка

Руслан Сулейманов - учитель физики, активист, гражданский журналист и стример.

В 2017 году его дважды задерживали за "несанкционированные митинги".

28 марта 2019 г. подконтрольный РФ суд Симферополя арестовал Сулейманова по обвинению в якобы "организации и участии в деятельности террористической организации" (так называемое второе симферопольское "дело Хизб ут-Тахрир»).

24 июня 2020 г. Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы, где в течение месяца он будет проходить принудительную экспертизу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb