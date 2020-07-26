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Espreso.tvОбществоПапа Римский помолился за прекращение огня на Донбассе

Папа Римский помолился за прекращение огня на Донбассе


фото: Reuters
Папа Римский Франциск заявил, что молится за воплощение в жизнь договоренностей о прекращении огня на Донбассе

Об этом сообщает Vatican News .

По словам Папы Франциска, он поддерживает достижение договоренности о прекращении огня на Донбассе и надеется, что она будет воплощена в жизнь.

"Недавно договоренность о прекращении огня на Донбассе была принята членами Трехсторонней контактной группы. Я молюсь, чтобы договоренность наконец была реализована, включая эффективный процесс разоружения и разминирования", - сказал понтифик.

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Папа Римский отметил, что только таким образом удастся восстановить доверие и заложить основы для примирения, которое так необходимо и которого так долго ждет народ.

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