Папа Римский помолился за прекращение огня на Донбассе

26 июля, 2020, 16:29

Папа Римский Франциск заявил, что молится за воплощение в жизнь договоренностей о прекращении огня на Донбассе

Об этом сообщает Vatican News .

По словам Папы Франциска, он поддерживает достижение договоренности о прекращении огня на Донбассе и надеется, что она будет воплощена в жизнь.

"Недавно договоренность о прекращении огня на Донбассе была принята членами Трехсторонней контактной группы. Я молюсь, чтобы договоренность наконец была реализована, включая эффективный процесс разоружения и разминирования", - сказал понтифик.

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Папа Римский отметил, что только таким образом удастся восстановить доверие и заложить основы для примирения, которое так необходимо и которого так долго ждет народ.

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 понедельника, 27 июля, то есть уже через день, должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня .

Как заявил вечером в пятницу, 24 июля, основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий с украинской стороны уже отвели аэроразведку, спецназ и снайперов .

26 июля утром Минобороны Украины подтвердило, что за соблюдением перемирия со стороны Украины будут следить специальные офицеры .

Несмотря на это обстрелы украинских позиций со стороны россиян до сих пор продолжаются. В течение вчерашнего дня, 25 апреля, они 15 раз открывали огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов. Подобное имело место вблизи 9 сел и поселков .

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