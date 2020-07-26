Оппоненты Лукашенко определились с общим символом

26 июля, 2020, 22:45

Несогласных с политикой Александра Лукашенко белорусов призывают иметь заметное для других отличие и носить на руке браслет белого цвета

Что значит такой браслет, рассказала сегодня, 26 июля 2020 года, на митинге в Речице (Гомельщина) Вероника Цепкало, жена снятого с выборов оппозиционера, предпринимателя, дипломата Валерия Цепкало, который в 1997-2002 годах был послом Беларуси в США, передает Еспресо.TV .

"Белые браслеты - это чистота, это новая жизнь. Такой браслет Вы можете сделать самостоятельно из куска ткани, бинта, бумаги. Сделайте несколько браслетов, поделитесь с Вашими близкими, соседями, друзьями", - отметила она.

Читайте также: Анатолий Лябедзька: Лукашенко в российской ловушке. Но не советую Кремлю открывать 2-й белорусский фронт

По словам Цепкало, если человек носит белый браслет, это значит, что он "не поддерживает существующую власть". Также это помогает "видеть, сколько нас реальных людей, которые не поддерживают этот режим".

Сейчас Валерий Цепкало находится с сыновьями за рубежом, поскольку прокуратура пыталась давить на супругов с помощью детей.

Вероника Цепкало сопровождает согласованную кандидатку в президенты от объединенной оппозиции Светлану Тихановскую в ее общегосударственном предвыборном турне по городам и местечкам Беларуси.

Голосование на выборах президента Беларуси состоится ровно через две недели, 9 августа.

Неизменный на протяжении последних 25 лет руководитель Респибликы Беларусь Александр Лукашенко вопреки отмененной ним конституции 1994 годп уже в шестой раз выдвигается в президенты.

Оппозиция обещает вернуться к конституции 1994 года и выйти из состава Союзного государства России и Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb