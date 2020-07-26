Белорусская прокуратура начала "расследование" в отношении 7-летнего сына оппозиционера Цепкало

26 июля, 2020, 22:05

Вероника Цепкало, жена белорусского дипломата, предпринимателя и оппозиционного политика Валерия Цепкало, объяснила, почему они с мужем приняли решение вывезти своих детей

Об этом она рассказала сегодня, 26 июля 2020 года, на митинге объединенной оппозиции в городе Речица (Гомельщина), передает Еспресо.TV.

"Они начинают оказывать влияние на нас, на женщин. Светлана Тихоновская вынуждена была вывозить своих детей из страны. Я вынуждена была делать то же после того как правоохранительные органы, прокуратура пришла в школу к моим детям и началась проверка. У меня двое сыновей, они только что закончили первый класс. Они (спецслужбы - ред.) знают, что один ребенок очень привязан ко мне, он спит с нами, это моя душа, это мое сердце - и именно против этого ребенка они начали вести "расследование"! Они начали собирать информацию о том, какая я мать", - отметила Вероника Цепкало.

"Ни я, ни она не хотим покидать Беларусь. Мы родились в этой стране и хотим быть здесь полезными. Мы хотим воспитывать детей в зажиточной, счастливой и безопасной Беларуси", - заверила она.

Сейчас Валерий Цепкало находится с сыновьями за рубежом.

Вероника Цепкало сопровождает согласованную кандидатку в президенты от объединенной оппозиции Светлану Тихановскую в ее общегосударственном предвыборном турне по городам и местечкам Беларуси.

Голосование на выборах президента Беларуси состоится ровно через две недели, 9 августа.

Неизменный на протяжении последних 25 лет руководитель Республики Беларусь Александр Лукашенко вопреки отмененной ним конституции 1994 года уже в шестой раз выдвигается в президенты.

Оппозиция обещает вернуться к конституции 1994 года и выйти из состава Союзного государства России и Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb