Тихановская собирает в Беларуси гигантские митинги

26 июля, 2020, 21:00

Светлана Тихановская (перед микрофоном) с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой

Согласованная кандидат в президенты от белорусской объединенной оппозиции Светлана Тихановская, жена общественного деятеля, а ныне политзаключенного Сергея Тихановского, проводит общегосударственное предвыборное турне. На встречи с ней в городах и городках Беларуси приходит неслыханное количество людей

На это обращают внимание как независимые белорусские, так и иностранные СМИ. К такому же выводу можно прийти, просматривая фото и видео с акций, передает Еспресо.TV.

Что примечательно, в отличие от предыдущих избирательных кампаний, где победителем всегда оказывался неизменным правитель Беларуси в течение последних 26 лет Александр Лукашенко, на этот раз оппозиции удалось "поднять" провинцию.

К примеру, по данным газеты Наша Нива, в Глубоком (Витебщина) на митинг вышло 10% населения.

При этом Тихановская в каждом из своих многочисленных публичных выступлений отмечает, что ей не нужна власть и она только временно будет президентом после победы над Лукашенко на выборах 9 августа - чтобы в течение следующего полугода организовать и провести честное голосование с участием всех независимых кандидатов.

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Тоже самое Тихановская повторила и сегодня, 26 июля 2020 года, во время многолюдного митинга в городе Речица, видеозапись которого выложена на YouTube-канале Тихановских Страна для жизни.

"Вы все понимаете, что Светлана Тихановска не политик. Светлане Тихановской не нужна власть. Все, что нужно Светлане Тихановской, когда она станет президентом Республики Беларусь: Светлана Тихановская назначит новые, честные, справедливые выборы, на которых будут принимать участие Ваши любимые кандидата - Сергей Тихановский, Виктор Бабарыко, Валерий Цепкало и другие альтернативные кандидаты. Все, кто сочтет нужным выступать в этих гонках ".

Справка

В агитационном турне по городам Беларуси Тихановскую сопровождают Вероника Цепкало, жена предпринимателя и оппозиционного политика Валерия Цепкало, а также Мария Колесникова, руководитель штаба удерживаемого под стражей банкира Виктора Бабарыко.

Валерий Цепкало, Виктору Бабарыко Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала в регистрации кандидатами в президенты, а Сергею Тихановскому не дали даже собрать подписи.

Сейчас Бабарыко и Тихановский находятся в СИЗО. Цепкало с детьми выехал за границу.

Голосование на выборах президента Беларуси должно состояться в воскресенье, 9 августа.

Лукашенко выдвигается на шестой подряд срок.

Оппозиция выступает за выход из Союзного государства с Россией и возвращение к Конституции 1994 года.

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