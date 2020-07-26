Хомчак заверил, что ВСУ дадут отпор оккупантам в случае провокаций во время перемирия

26 июля, 2020, 17:50

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинские военные готовы дать отпор оккупантам в случае их провокаций во время перемирия

Об этом говорится в заявлении Хомчака на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в facebook.

По его словам, меры всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе не лишают украинских военнослужащих права давать ответ в случае нарушения договоренностей противником.

"Украинские подразделения имеют право, в рамках норм международного права и национального законодательства, давать отпор противнику не только в случае наступательных действий. Но и провокационных действий, проведение диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры ", - сказал Хомчак.

Он добавил, что в ВСУ создали дополнительные резервы, которые готовы давать отпор российско-оккупационным войскам в случае нарушения ими договоренностей.

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 понедельника, 27 июля, то есть уже через день, должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня .

Как заявил вечером в пятницу, 24 июля, основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий с украинской стороны уже отвели аэроразведку, спецназ и снайперов.

26 июля утром Минобороны Украины подтвердило, что за соблюдением перемирия со стороны Украины будут следить специальные офицеры .

Несмотря на это обстрелы украинских позиций со стороны россиян до сих пор продолжаются. В течение вчерашнего дня, 25 июля, они 15 раз открывали огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов. Подобное имело место вблизи 9 сел и поселков .

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