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Espreso.tvОперація об'єднаних силХомчак заверил, что ВСУ дадут отпор оккупантам в случае провокаций во время перемирия

Хомчак заверил, что ВСУ дадут отпор оккупантам в случае провокаций во время перемирия


фото: Укрінформ
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинские военные готовы дать отпор оккупантам в случае их провокаций во время перемирия

Об этом говорится в заявлении Хомчака на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в facebook.

По его словам, меры всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе не лишают украинских военнослужащих права давать ответ в случае нарушения договоренностей противником.

"Украинские подразделения имеют право, в рамках норм международного права и национального законодательства, давать отпор противнику не только в случае наступательных действий. Но и провокационных действий, проведение диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры ", - сказал Хомчак.

Он добавил, что в ВСУ создали дополнительные резервы, которые готовы давать отпор российско-оккупационным войскам в случае нарушения ими договоренностей.

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