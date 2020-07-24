Выборы в Беларуси: конкуренту Лукашенко предъявили новое обвинение
24 июля, 2020, 19:43
Генеральная прокуратура предъявила новое обвинение кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарыка
Об этом заявили в Генпрокуратуре Беларуси, сообщает Tut.by.
В прокуратуре сообщили, что кандидату в президенты Виктору Бабарыке выдвинули новые обвинения по "конкретизированным отдельным обстоятельствам инкриминируемых ему преступлений".
Теперь Бабарыке инкриминируют три статьи: ч. 3 ст. 430 (получение взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем).
- 18 июня в Беларуси накануне выборов президента пропал Виктор Бабарыко - главный соперник действующего президента Александра Лукашенко.
- Впоследствии, Департамент финансовых расследований Беларуси задержал Виктора Бабарыку - основного соперника действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента.
- 22 июня кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарыку и его сына Эдуарда арестовали .
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