В Беларуси задержали главного соперника Лукашенко на выборах президента
Об этом сообщает Радио Свобода .
Как сообщается, Бабарыка с сыном Эдуардом, который является главой предвыборного штаба отца, были доставлены в Департамент финансовых расследований Беларуси для допроса . Поводом для задержания является неуплата налогов и легализация незаконно полученных доходов.
Также отмечается, что сегодня в доме Бабарыка были проведены обыски, а накануне был арестован его избирательный фонд в 100 тысяч рублей.
Виктор Бабарыка является потенциальным соперником действующего лидера Беларуси Александра Лукашенко на выборах президента, которые должны состояться 9 августа. Ранее задержанный кандидат был главой "Белгазпромбанка", который возглавлял в течение 20 лет, но с должности ушел для того, чтобы сосредоточиться на предвыборной компании.
Дело о неуплате налогов в "Белгазпромбанке" было возбуждено уже после объявления Бабарыка о намерении участвовать в выборах.
Напомним, ранее Александр Лукашенко подверг критике потенциальных кандидатов на выборах и заявил, что не отдаст им страну.
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