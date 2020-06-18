В Беларуси накануне выборов президента исчез главный конкурент Лукашенко

18 июня, 2020, 11:59

В Беларуси накануне выборов президента пропал Виктор Бабарико - главный соперник действующего президента Александра Лукашенко

Также на связь не выходит его сын Эдуард, сообщили в штабе политика, передает УНИАН.

Утром в четверг Бабарико, а также его сын Эдуард, руководящий инициативной группой по выдвижению кандидатом в президенты, перестали выходить на связь - по некоторым данным, они доставлены в Департамент финансовых расследований (ДФР).

"Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей, собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает", - заявили в штабе.

На прошлой неделе финансовая милиция Беларуси пришла с обысками в Белгазпромбанк, главой которого ранее был Виктор Бабарико. Обыски проводятся в рамках уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств. Руководитель КДК заявил о наличии доказательств причастности Бабарико к делу.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. В них примет участие действующий президент Александр Лукашенко. Он баллотируется уже на шестой срок.