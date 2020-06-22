В Беларуси арестовали конкурента Лукашенко на президентских выборах и его сына
Об этом сообщили в пресс-службе Бабарыко, передает hromadske .
В Беларуси кандидата в президенты Виктора Бабарыко и его сына Эдуарда арестовали. Им обоим предъявили обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В штабе Бабарыко отметили, что судебные решения об аресте кандидата в президенты и его сына будут оспорены.
Как сообщал его адвокат Дмитрий Лаевский, Виктор Бабарыко "категорически не согласен с предъявленным обвинением", а защита настаивает на его полной невиновности.
"Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в пределах подписки о неразглашении материалов дела", - сообщил адвокат.
Лаевский отметил, что Бабарыко находится в следственном изоляторе и он "жив и здоров".
Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу- Виктор Бабарыко (@viktar_babaryka) June 21, 2020
- Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. В них примет участие действующий президент Александр Лукашенко. Он баллотируется уже на шестой срок.
- 18 июня в Беларуси накануне выборов президента пропал Виктор Бабарыко - главный соперник действующего президента Александра Лукашенко.
- Впоследствии, Департамент финансовых расследований Беларуси задержал Виктора Бабарыко - основного соперника действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?