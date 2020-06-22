В Беларуси арестовали конкурента Лукашенко на президентских выборах и его сына

22 июня, 2020, 09:38

Кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарыко и его сына Эдуарда арестовали

Об этом сообщили в пресс-службе Бабарыко, передает hromadske .

В Беларуси кандидата в президенты Виктора Бабарыко и его сына Эдуарда арестовали. Им обоим предъявили обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В штабе Бабарыко отметили, что судебные решения об аресте кандидата в президенты и его сына будут оспорены.

Как сообщал его адвокат Дмитрий Лаевский, Виктор Бабарыко "категорически не согласен с предъявленным обвинением", а защита настаивает на его полной невиновности.

"Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в пределах подписки о неразглашении материалов дела", - сообщил адвокат.

Лаевский отметил, что Бабарыко находится в следственном изоляторе и он "жив и здоров".

Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - Виктор Бабарыко (@viktar_babaryka) June 21, 2020

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. В них примет участие действующий президент Александр Лукашенко. Он баллотируется уже на шестой срок.

18 июня в Беларуси накануне выборов президента пропал Виктор Бабарыко - главный соперник действующего президента Александра Лукашенко.

Впоследствии, Департамент финансовых расследований Беларуси задержал Виктора Бабарыко - основного соперника действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента.

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