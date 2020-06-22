 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Беларуси арестовали конкурента Лукашенко на президентских выборах и его сына

В Беларуси арестовали конкурента Лукашенко на президентских выборах и его сына


фото: belsat.eu
Кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарыко и его сына Эдуарда арестовали

Об этом сообщили в пресс-службе Бабарыко, передает hromadske .

В Беларуси кандидата в президенты Виктора Бабарыко и его сына Эдуарда арестовали. Им обоим предъявили обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В штабе Бабарыко отметили, что судебные решения об аресте кандидата в президенты и его сына будут оспорены.

Как сообщал его адвокат Дмитрий Лаевский, Виктор Бабарыко "категорически не согласен с предъявленным обвинением", а защита настаивает на его полной невиновности.

"Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в пределах подписки о неразглашении материалов дела", - сообщил адвокат.

Лаевский отметил, что Бабарыко находится в следственном изоляторе и он "жив и здоров".

  • Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. В них примет участие действующий президент Александр Лукашенко. Он баллотируется уже на шестой срок.
  • 18 июня в Беларуси накануне выборов президента пропал Виктор Бабарыко - главный соперник действующего президента Александра Лукашенко.
  • Впоследствии, Департамент финансовых расследований Беларуси задержал Виктора Бабарыко - основного соперника действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2020 понедельник

21 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

22 июня, 2020 понедельник

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать