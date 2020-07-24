В Стамбуле отметили преобразование собора Святой Софии в мечеть

24 июля, 2020, 16:16

В Стамбуле в пятницу, 24 июля, состоялась первая за 86 лет мусульманская молитва в соборе Святой Софии, где раньше был музей, а отныне официально работает мечеть

Как сообщает DW , тысячи мусульманских верующих приехали из других городов и сел Турции, чтобы принять участие в торжествах по этому поводу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также прибыл на молитву, которая проходит в памятнике шестого века.

Утром перед первой мусульманской пятничной молитвой у здания собора собралась огромная толпа людей. Из-за эпидемии COVID-19 в здание разрешено войти только тысяче людей.

Отмечается, что некоторые верующие приехали еще накануне и ночевали неподалеку в палатках. Дороги возле собора перекрыли еще со вчерашнего вечера. На месте дежурят около 20 тысяч полицейских. Многие люди не соблюдают дистанцию и игнорируют правила для предупреждения инфицирования коронавирусом отмечают турецкие СМИ.

Напомним, 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети .

11 июля Евросоюз раскритиковал Турцию за превращение Собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Вселенский патриарх Варфоломей сказал , что шокирован заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о превращении собора Святой Софии в мечеть.

Варфоломей сказал Папа Римский Франциск заявил, что решение Турции, которым собор Святой Софии в Стамбуле был лишен статуса музея и превращен в мечеть, вызывает печаль.

Глава Всемирного совета церквей Иоанн Саук написал письмо президенту Турции Реджеп Тайипу Эрдогану с просьбой пересмотреть решение о лишении Айя-Софии статуса музея.