В Стамбуле отметили преобразование собора Святой Софии в мечеть
Как сообщает DW , тысячи мусульманских верующих приехали из других городов и сел Турции, чтобы принять участие в торжествах по этому поводу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также прибыл на молитву, которая проходит в памятнике шестого века.
Утром перед первой мусульманской пятничной молитвой у здания собора собралась огромная толпа людей. Из-за эпидемии COVID-19 в здание разрешено войти только тысяче людей.
Отмечается, что некоторые верующие приехали еще накануне и ночевали неподалеку в палатках. Дороги возле собора перекрыли еще со вчерашнего вечера. На месте дежурят около 20 тысяч полицейских. Многие люди не соблюдают дистанцию и игнорируют правила для предупреждения инфицирования коронавирусом отмечают турецкие СМИ.
- Напомним, 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети .
- 11 июля Евросоюз раскритиковал Турцию за превращение Собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
- Вселенский патриарх Варфоломей сказал , что шокирован заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о превращении собора Святой Софии в мечеть.
- Папа Римский Франциск заявил, что решение Турции, которым собор Святой Софии в Стамбуле был лишен статуса музея и превращен в мечеть, вызывает печаль.
- Глава Всемирного совета церквей Иоанн Саук написал письмо президенту Турции Реджеп Тайипу Эрдогану с просьбой пересмотреть решение о лишении Айя-Софии статуса музея.
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