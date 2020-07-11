ЕС осудил Турцию за превращение Собора Святой Софии в мечеть

11 июля, 2020, 15:52

Евросоюз раскритиковал Турцию за превращение Собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Об этом сообщает DW .

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хосеп Боррель во время выступления в Брюсселе 10 июля назвал решение турецкого Госсовета "достойным сожаления".

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу считает, что это "крайне провокационный акт, направленный против мирового сообщества". По ее словам, этот шаг "жестоко оскорбляет историческую память, подрывает ценность терпимости и отравляет отношения Турции со всем миром".

Против превращения собора в мечеть выступили также власти Кипра и госсекретарь США Майк Помпео.

Дискуссия о будущем Святой Софии в Стамбуле началась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в храме состоялось чтение Корана.

Позже президент Турции Реджеп Эрдоган поручил изучить возможность преобразования собора в мечеть. Турецкий лидер сообщил, что Ая-София начнет принимать верующих с 24 июля.

Собор Святой Софии построен в 537 году. Это был самый большой храм в христианском мире. Во времена Османской империи собор изменил свой статус на мечеть. Музейный статус храм получил в 1934 году по инициативе первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В организации уже заявили, что "глубоко сожалеют" о решении Турции, и констатировали, что с ними об этом никто не советовался.

Напомним, 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.

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