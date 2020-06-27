Варфоломей ответил на заявление Эрдогана по поводу Святой Софии

27 июня, 2020, 19:17

Вселенский патриарх Варфоломей сказал, что шокирован заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о превращении собора Святой Софии в мечеть

Об этом со ссылкой на Религиозную правду сообщает Еспресо.TV.

"Что я могу сказать как христианский священник и греческий патриарх в Константинополе? Вместо того, чтобы объединиться, нас разделяет наследие, которому 1500 лет. Мне грустно и я в шоке", - сказал Варфоломей.

Отвечая на вопрос о том, сколько еще может стоять церковь Святой Софии, пустая и заброшенная, при том, что в Стамбуле сейчас проживает лишь небольшое количество греков, Вселенский патриарх отметил:

"Мы выжили в течение 17 века, и, если будет воля Божья, мы останемся здесь навсегда".

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