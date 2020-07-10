Указ Эрдогана: Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью
Фотография указа опубликована в официальном Twitter главы государства.
Указ также предусматривает передачу Святой Софии в собственность Управления по религиозным делам Турции - то есть собор будет открыт как мечеть.
Незадолго до этого Госсовет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей.
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может изменить статус собора Святой Софии, который имел статус государственного музея, подписав соответствующий указ.
Споры вокруг статуса собора Святой Софии в Стамбуле в который раз возникли после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана.
Через неделю Эрдоган поручил изучить возможность преобразования Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Вселенский патриарх Варфоломей сказал , что шокирован заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о превращении собора Святой Софии в мечеть.
В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман.
Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты.
Собор Святой Софии был построен в VI веке и в течение девяти веков он служил христианским храмом в османского завоевания Константинополя в 1453 году.
С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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