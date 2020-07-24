Трэш бл*: Милевский эмоционально отреагировал на назначение Луческу в "Динамо"

24 июля, 2020, 15:48

Украинский футболист Артем Милевский недоволен назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо"

Украинец опубликовал в Instagram фотографию с Луческу.

"Ну я же говорил!!! Темные времена - 2020 год. Трэш бл*!", - написал Артем Милевский.

Мирча Луческу известный украинским фанатам благодаря работе в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016 год.

Последним местом работы румына была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.