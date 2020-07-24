Трэш бл*: Милевский эмоционально отреагировал на назначение Луческу в "Динамо"
24 июля, 2020, 15:48
Украинский футболист Артем Милевский недоволен назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо"
Украинец опубликовал в Instagram фотографию с Луческу.
"Ну я же говорил!!! Темные времена - 2020 год. Трэш бл*!", - написал Артем Милевский.
Мирча Луческу известный украинским фанатам благодаря работе в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016 год.
Последним местом работы румына была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу .
- 23 июля ультрас "Динамо" выступили с эмоциональным заявлением о назначении новым главным тренером Мирча Луческу.
- 23 июля стали известно, что легендарный украинский футболист и тренер Олег Блохин считает, что назначение Мирчи Луческу - это "плевок в душу" .
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