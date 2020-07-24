Смерть волонтера Кучапина: свидетель предоставил важные показания для следствия, - МВД

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Производство именно по этой статье регистрируется всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила в результате каких-то негативных обстоятельств. Однако при осмотре места гибели Алексея Кучапина, фактов, которые сразу бы указали на насильственный характер смерти, обнаружено не было. Но правоохранители тщательно проверят все возможные версии его гибели ", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, при осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, на столе обнаружили предсмертную записку.

Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, в частности, гистологической, химической, фармакологической, графологической и психологической. Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений.

Шевченко также сообщил, что правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. По словам представителя МВД, свидетель предоставил важные показания для следствия.

Волонтер и руководитель "Дома милосердия" Кучапин Алексей Юрьевич сообщил родным, что 16 июля поедет в город Днепр и исчез.

"Дом милосердия" организует и оказывает системную помощь для ресоциализации бездомных с инвалидностью или с задержкой умственного развития и пожилых людей без жилья

Тело Кучапина обнаружили в одной из киевских квартир.

Друг волонтера Алексея Кучапина заявил, что полиция не показывает тело близким.

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