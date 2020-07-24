Луческу взял в "Динамо" тренера, с которым работал в "Зените"
24 июля, 2020, 11:52
В тренерский штаб Мирчи Луческу в "Динамо" войдет Александр Спиридон, с которым румын работал в "Шахтере" и питерском "Зените"
Об этом сообщает Главком .
Михайлов работает в "Динамо" с 1993 года, в период с 2007-го по 2009-й год делал паузу и работал в национальной команде Украины. Специалист отвечает за тренировку вратарей.
Также Мирча Луческу приведет в клуб свою научную группу, которая в последние годы в "Динамо", по словам Игоря Суркиса, не функционировала.
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу .
- 23 июля ультрас "Динамо" выступили с эмоциональным заявлением о назначении новым главным тренером Мирча Луческу.
- 23 июля стали известно, что легендарный украинский футболист и тренер Олег Блохин считает, что назначение Мирчи Луческу - это "плевок в душу" .
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