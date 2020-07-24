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Espreso.tvСпортЛуческу взял в "Динамо" тренера, с которым работал в "Зените"

Луческу взял в "Динамо" тренера, с которым работал в "Зените"


фото: shakhtar.com
В тренерский штаб Мирчи Луческу в "Динамо" войдет Александр Спиридон, с которым румын работал в "Шахтере" и питерском "Зените"

Об этом сообщает Главком .

Михайлов работает в "Динамо" с 1993 года, в период с 2007-го по 2009-й год делал паузу и работал в национальной команде Украины. Специалист отвечает за тренировку вратарей.

Также Мирча Луческу приведет в клуб свою научную группу, которая в последние годы в "Динамо", по словам Игоря Суркиса, не функционировала.

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