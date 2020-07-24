Луческу стал самым возрастным тренером в истории "Динамо"

24 июля, 2020, 14:51

74-летний Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории киевского "Динамо"

Об этом сообщает " Чемпион ".

На момент подписания контракта с киевским клубом Луческу было 74 года и 360 дней. Уже 29 июля румыны исполнится 75 лет.

Старейшим тренером, возглавлял "Динамо", был Йожеф Сабо. В 2007 году Сабо было почти 68, когда он сменил на посту Анатолия Демьяненко.