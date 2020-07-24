Луческу стал самым возрастным тренером в истории "Динамо"
24 июля, 2020, 14:51
74-летний Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории киевского "Динамо"
Об этом сообщает " Чемпион ".
На момент подписания контракта с киевским клубом Луческу было 74 года и 360 дней. Уже 29 июля румыны исполнится 75 лет.
Старейшим тренером, возглавлял "Динамо", был Йожеф Сабо. В 2007 году Сабо было почти 68, когда он сменил на посту Анатолия Демьяненко.
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу .
- 23 июля ультрас "Динамо" выступили с эмоциональным заявлением о назначении новым главным тренером Мирча Луческу.
- 23 июля стали известно, что легендарный украинский футболист и тренер Олег Блохин считает, что назначение Мирчи Луческу - это "плевок в душу" .
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