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Espreso.tvСпортЛуческу стал самым возрастным тренером в истории "Динамо"

Луческу стал самым возрастным тренером в истории "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
74-летний Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории киевского "Динамо"

Об этом сообщает " Чемпион ".

На момент подписания контракта с киевским клубом Луческу было 74 года и 360 дней. Уже 29 июля румыны исполнится 75 лет.

Старейшим тренером, возглавлял "Динамо", был Йожеф Сабо. В 2007 году Сабо было почти 68, когда он сменил на посту Анатолия Демьяненко.

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