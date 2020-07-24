Дело Маркива: суд рассмотрит апелляцию в конце сентября

24 июля, 2020, 12:47

Суд Павии начнет рассмотрение апелляции по делу добровольца Виталия Маркива 29 сентября

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой аккредитованные при суде источники.

Напомним, доброволец украинского-российской войны Виталий Маркив четвертый год находится в итальянской тюрьме по обвинению в причастности к умышленному убийству итальянского фоторепортера и россиянина 6 лет назад на Донбассе. В июле прошлого года суд присяжных Павии приговорил Маркива до 24 лет заключения.

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Обжалование приговора ожидали весной, но из-за пандемического кризиса его отложили на осень. Заседание суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. По данным Радио Свобода, защита выступил за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Если другие стороны процесса выразят желание о дистанционном участие в заседаниях, суд может удовлетворить их просьбу.

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В ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Виталия Маркива за отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, произошедшему 24 мая 2014 в Донецкой области неподалеку Славянска. В тексте апелляции адвокаты обжалуют все выводы присяжных Павии, в частности:

не было установлено типа оружия, от которого погибли двое иностранцев на оккупированной тогда русскими боевиками территории (погибли в результате минометных выстрелов, решил суд в Павии - ред.)

не доказано, что смертельные выстрелы попали именно со стороны Вооруженных сил Украины (был перекрестный огонь, говорит защита - ред.)

протест относительно использования недостоверных документов из российских пропагандистских ресурсов;

протест об отказе суда и следственных провести расследование на месте трагедии и возобновлено просьба подробно расследовать факт;

протест об отказе итальянских следователей сотрудничать с украинскими коллегами;

просьба о проведении баллистического эксперимента, который бы подтвердил физическую невозможность бойца Маркива видеть и распознать журналистов со своей боевой позиции на горе Карачун.

В отличие от летнего суда в Павии (18 заседаний), процесс в Милане будет значительно короче во времени. Согласно судебной процедуре, состоится выступление представителя суда об общем состоянии и содержание дела, доклад генерального прокурора и гражданских истцов и выступление стороны защиты. Ожидается максимум три заседания, если суд не внедрит в процесс новых элементов дела, которые уже предоставила и еще должен приложить, в частности, сторона защиты украинского солдата. При таком развитии ситуации, вердикт можно ожидать уже в октябре. В случае привлечения новых материалов или проведения дадаткового расследования или технических экспертиз, апелляционный процесс затянется.

Сторона обвинения и гражданские истцы через ведущие СМИ Италии продолжают настаивать на "справедливом решении" суда первой инстанции, который, по их мнению, "нарушил презумпцию безнаказанности по убийству журналистов на войне".

Министерство внутренних дел в июне провело следственный эксперимент, который доказывает невиновность нацгвардийця Виталия Маркива в убийстве итальянского журналиста

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