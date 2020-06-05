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Espreso.tvОбществоПапа Римский занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Маркива, - Зеленский

Папа Римский занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Маркива, - Зеленский

Папа Римский Франциск занимается вопросом освобождения осужденного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Обещал понтифику передать привет украинскому народу, к которому Папа чувствует себя "близким сердцем". Его Святейшество занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Его поддержка единства, солидарности и открытости Европы является сверхважной для Украины", - написал Зеленский.

 

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