Папа Римский занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Маркива, - Зеленский
5 июня, 2020, 19:00
Папа Римский Франциск занимается вопросом освобождения осужденного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
"Обещал понтифику передать привет украинскому народу, к которому Папа чувствует себя "близким сердцем". Его Святейшество занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Его поддержка единства, солидарности и открытости Европы является сверхважной для Украины", - написал Зеленский.
- Министерство внутренних дел провело следственный эксперимент, который доказывает невиновность нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве итальянского журналиста.
Обещал @Pontifex передать привет украинскому народу, к которому Папа чувствует себя «близким сердцем». Его Святейшество занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Его поддержка единства, солидарности и открытости Европы является сверхважной для Украины. pic.twitter.com/cmm2Xzuzr9- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 5, 2020