МВД провело эксперимент, доказывающий невиновность Маркива в убийстве итальянского журналиста, - Аваков

5 июня, 2020, 11:42

Министерство внутренних дел провело следственный эксперимент, который доказывает невиновность нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве итальянского журналиста

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков с трибуны Верховной Рады, передает РБК-Украина.

"Несколько недель назад был следственный эксперимент, который 100% доказывает, что господин Марк не мог быть причастным даже физически, даже на расстоянии до этого убийства. Поэтому мы считаем, что Маркив должен быть свободным. Очень хочу, чтобы это произошло в ближайшие месяцы", - заявил Аваков.

По его словам, после завершения карантина в Италии состоится апелляционный суд по делу Маркива.

"Сейчас мы ожидаем конца карантина в Италии, будет объявление заседание апелляционного суда, где уверены, что у нас очень хорошие позиции, и продолжим дипломатические усилия на уровне между правительствами. Кроме того, мы в прошлом году возобновили расследование обстоятельств убийства господина Рокелле", - добавил министр.

Аваков заявил, что вопрос об освобождении Маркива власть вынесла на самый высокий государственный уровень. Так, в феврале президент Владимир Зеленский имел переговоры с президентом, премьер-министром Италии и папой Римским Франциском, где поднимался вопрос освобождения Маркива.

"Освобождение Виталия Маркива, который в 2013 году прибыл в Украину из Италии сражаться за Украину, - это важное дело. Мы уверены, что обвинение в причастности к убийству итальянского журналиста полностью сфальсифицировано и является спецоперацией спецслужб РФ, реализуемой на территории Италии", - сказал глава МВД.

Он заверил, что делается все возможное для того, чтобы Маркив был освобожден.

Напомним, 12 июля Италия осудила украинского нацгвардейца к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Маркив стал жертвой агрессивной России

Нардеп Владимир Арьев считает, что пророссийская позиция власти Италии сказывается на правосудии в этой стране, в частности, на приговоре нацгвардейцу Виталию Маркиву

Посол Украины в Италии уверен, что в апелляционном суде у осужденного на 24 года Маркива "будут шансы" .

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