Из-за карантина заключенный в Италии нацгвардеец Маркив не может получать медицинскую помощь, - Денисова
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, суд еще не выбрал дату рассмотрения апелляции по делу Маркива из-за карантина.
"Из-за продолжения карантинных мер судом не определена дата апелляционного заседания, а также отсутствует возможность личного посещения украинца в итальянской тюрьме. Эти ограничения не позволяют Виталию получать необходимую медицинскую помощь. Обращаюсь к Послу Итальянской Республики в Украине господину Давиду Ла Чечилию, Президенту Ассамблеи омбудсменов регионов и автономных провинций Доктору Андреа Нобилю и Комиссару по правам человека Совета Европы с просьбой обеспечить права и свободы нашего защитника во время пребывания в заключении ", - заявила она.
- Напомним, Италия осудила украинского нацгвардейца к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста
- Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Маркив стал жертвой агрессивной России
- Нардеп Владимир Арьев считает, что пророссийская позиция власти Италии сказывается на правосудии в этой стране, в частности, приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву.
- Посол Украины в Италии уверен, что в апелляционном суде у осужденного на 24 года Маркива "будут шансы" .
- Министерство внутренних дел провело следственный эксперимент , который доказывает невиновность нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве итальянского журналиста.
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