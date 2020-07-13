Из-за карантина заключенный в Италии нацгвардеец Маркив не может получать медицинскую помощь, - Денисова

13 июля, 2020, 20:33

Заключенный в Италии военный Национальной гвардии Виталий Маркив не может получать необходимую медицинскую помощь из-за карантина

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, суд еще не выбрал дату рассмотрения апелляции по делу Маркива из-за карантина.

"Из-за продолжения карантинных мер судом не определена дата апелляционного заседания, а также отсутствует возможность личного посещения украинца в итальянской тюрьме. Эти ограничения не позволяют Виталию получать необходимую медицинскую помощь. Обращаюсь к Послу Итальянской Республики в Украине господину Давиду Ла Чечилию, Президенту Ассамблеи омбудсменов регионов и автономных провинций Доктору Андреа Нобилю и Комиссару по правам человека Совета Европы с просьбой обеспечить права и свободы нашего защитника во время пребывания в заключении ", - заявила она.