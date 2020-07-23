Искать измену не нужно, - Зеленский о новом перемирии на Донбассе

Об этом Зеленский заявил во время визита в Станицу Луганскую вместе с президентом Швейцарии Соммаругой, передает hromadske .

"У нас в Украине никто ничего не ждет, вы знаете, что когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно. Поэтому не нужно здесь что-то искать, какую-то измену", - сказал он.

Далее Зеленский передал слово министру обороны Андрею Тарану.

"Никто не будет ждать, пока нас будут убивать. Существует статья 51 устава ООН, которая дает право защищаться. Но речь идет теперь о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон. Этот документ, который был согласован вчера и дает возможность всем показать свою политическую волю ", - отметил глава Минобороны.

Таран отметил, что у украинского руководства такая политическая воля есть, и он надеется, что она есть и у "другой стороны".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что главная новость, "прорыв" в том, что на переговорах в Минске вернулись к приоритету - в первую очередь вопросы безопасности условия, а потом уже политические и другие аспекты.

"Я знаю, его взяли с сайта Офиса президента, потому что это правда прорыв... Мы вернулись к приоритету - условия безопасности в первую очередь. Это пункт первый комплекса мероприятий Минских соглашений. Сначала безопасность, сначала режим прекращения огня, а потом все остальное", - отметил Резников.

Напомним, ранее Офис президента Украины заявил, что Трехсторонняя группа договорилась о "полном прекращении огня" на Донбассе с 27 июля.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов подтвердил согласование мероприятий по прекращению огня с 27 июля.

В ОБСЕ рассказали об условиях нового перемирия на Донбассе, которое должно начаться 27 июля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb