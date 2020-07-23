Представитель РФ в ТКГ Грызлов подтвердил прекращение огня на Донбассе с 27 июля

23 июля, 2020, 10:44

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов подтвердил согласование мероприятий по прекращению огня с 27 июля

Об этом сообщает ТАСС.

При этом российский чиновник назвал сторонами военного конфликта "Киев и Донбасс".

"Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля", - сказал Грызлов.

Также Грызлов отметил, что не может чувствовать "ничего, кроме удовольствия" в связи с согласованием режима тишины.

Напомним, ранее Офис президента Украины заявил, что Трехсторонняя группа договорилась о "полном прекращении огня" на Донбассе с 27 июля.

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