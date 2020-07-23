 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПредставитель РФ в ТКГ Грызлов подтвердил прекращение огня на Донбассе с 27 июля

Представитель РФ в ТКГ Грызлов подтвердил прекращение огня на Донбассе с 27 июля

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов подтвердил согласование мероприятий по прекращению огня с 27 июля

Об этом сообщает ТАСС.

При этом российский чиновник назвал сторонами военного конфликта "Киев и Донбасс".

"Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля", - сказал Грызлов.

Также Грызлов отметил, что не может чувствовать "ничего, кроме удовольствия" в связи с согласованием режима тишины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

22 июля, 2020 среда

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

22 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать