Представитель РФ в ТКГ Грызлов подтвердил прекращение огня на Донбассе с 27 июля
23 июля, 2020, 10:44
Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов подтвердил согласование мероприятий по прекращению огня с 27 июля
Об этом сообщает ТАСС.
При этом российский чиновник назвал сторонами военного конфликта "Киев и Донбасс".
"Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля", - сказал Грызлов.
Также Грызлов отметил, что не может чувствовать "ничего, кроме удовольствия" в связи с согласованием режима тишины.
- Напомним, ранее Офис президента Украины заявил, что Трехсторонняя группа договорилась о "полном прекращении огня" на Донбассе с 27 июля.
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