Прекращение огня с 27 июля: ОБСЕ назвала ограничения, предусмотренные согласованными в ТКГ договоренностями
23 июля, 2020, 11:19
В ОБСЕ рассказали об условиях нового перемирия на Донбассе, что должно начаться 27 июля
Об этом сообщает пресс-служба миссии.
Стороны договорились о следующих мероприятиях:
- запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;
- запрет на применение огня;
- запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктурии;
- эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатора ТКГ;
- создание механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК;
- вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.
Напомним, ранее Офис президента Украины заявил, что Трехсторонняя группа договорилась о "полном прекращении огня" на Донбассе с 27 июля.
Представитель России в ТКГ Борис Грызлов подтвердил согласование мероприятий по прекращению огня с 27 июля
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