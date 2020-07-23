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Espreso.tvОбществоПрекращение огня с 27 июля: ОБСЕ назвала ограничения, предусмотренные согласованными в ТКГ договоренностями

Прекращение огня с 27 июля: ОБСЕ назвала ограничения, предусмотренные согласованными в ТКГ договоренностями

В ОБСЕ рассказали об условиях нового перемирия на Донбассе, что должно начаться 27 июля

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Стороны договорились о следующих мероприятиях:

  • запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;
  • запрет на применение огня;
  • запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктурии;
  • эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатора ТКГ;
  • создание механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК;
  • вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

Напомним, ранее Офис президента Украины заявил, что Трехсторонняя группа договорилась о "полном прекращении огня" на Донбассе с 27 июля.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов подтвердил согласование мероприятий по прекращению огня с 27 июля

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