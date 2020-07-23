Снижение "зеленых" тарифов не повлияет на платежки, - Герус

23 июля, 2020, 12:32

Принятый законопроект № 3658 о снижении "зеленых" тарифов не приведет к удешевлению электроэнергии для населения

Такое мнение высказал Андрей Герус , нардеп от "Слуги народа", глава энергетического парламентского комитета по программе Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Зеленый тариф на солнце у нас почти втрое больше, чем в Германии, а на ветер - почти вдвое больше. Этот закон предусмотрел урезание на 15% и 7,5%. Но мы понимаем, что при таких огромных зеленых промышленных тарифах такое скромное урезание не будете иметь существенного влияния на ситуацию ", - сказал Герус.

Он убежден, что в связи с этим законом электроэнергия не станет дешевле для людей.

"Сначала это был лоббизм одних олигархов, а потом другие олигархи переписали правила игры под себя", - добавил глава профильного комитета.

Внефракционный народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики Виктория Гриб подтвердила, что документ содержит некоторые преференции для отдельных направлений деятельности.

"Речь идет о так называемой "зеленой" металлургии ... Оказалось, что именно эти предприятия находятся в крайне опасном положении, они могут общем остановиться", - пояснила она.