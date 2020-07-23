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Espreso.tvЭкономикаСнижение "зеленых" тарифов не повлияет на платежки, - Герус

Снижение "зеленых" тарифов не повлияет на платежки, - Герус

Принятый законопроект № 3658 о снижении "зеленых" тарифов не приведет к удешевлению электроэнергии для населения

Такое мнение высказал Андрей Герус , нардеп от "Слуги народа", глава энергетического парламентского комитета по программе Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Зеленый тариф на солнце у нас почти втрое больше, чем в Германии, а на ветер - почти вдвое больше. Этот закон предусмотрел урезание на 15% и 7,5%. Но мы понимаем, что при таких огромных зеленых промышленных тарифах такое скромное урезание не будете иметь существенного влияния на ситуацию ", - сказал Герус.

Он убежден, что в связи с этим законом электроэнергия не станет дешевле для людей.

"Сначала это был лоббизм одних олигархов, а потом другие олигархи переписали правила игры под себя", - добавил глава профильного комитета.

Внефракционный народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики Виктория Гриб подтвердила, что документ содержит некоторые преференции для отдельных направлений деятельности.

"Речь идет о так называемой "зеленой" металлургии ... Оказалось, что именно эти предприятия находятся в крайне опасном положении, они могут общем остановиться", - пояснила она.

  • Верховная Рада 228 голосами нардепов приняла во втором чтении и в целом проект закона №3658. Он снижает "зеленый" тариф для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 го по 31 декабря 2019 солнечных станций более 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт - на 7,5%.
  • Народный депутат партии "За будущее" Анна Скороход внесла в Верховную Раду постановление об отмене решения парламента о принятии во втором чтении и в целом закон о снижении "зеленых" тарифов. Таким образом она заблокировала возможность подписания документа.

 

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