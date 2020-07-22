Скороход заблокировала возможность подписания проекта закона о снижении "зеленых" тарифов
22 июля, 2020, 13:47
Народный депутат партии "За будущее" Анна Скороход внесла в Верховную Раду постановление об отмене решения парламента о принятии во втором чтении и в целом закон о снижении "зеленых" тарифов
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Согласно информации на сайте, народный депутат Анна Скороход зарегистрировала постановление №№3658-П 21 июля.
- Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.
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