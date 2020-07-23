Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за заявлений с оправданием советской оккупации

23 июля, 2020, 18:18

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации из-за попыток оправдать советскую оккупацию

Об этом сообщает ERR .

Российского посла вызвали в связи с недавними заявлениями, которые пытаются представить оккупацию Эстонии и ее принудительное присоединение к СССР правомерными.

За последние дни посольство РФ опубликовало на своих каналах в социальных сетях ряд фальсифицирующих историю записей.

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По словам главы МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, его страна полностью осуждает все попытки фальсификации истории. "Россия пытается создать впечатление, что легитимность может рождаться при угрозе оружием, а репрессии по взаимному согласию - это крайне цинично", - сказал министр.

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"Мы вызвали посла России сегодня, когда мы отмечаем 80-летие декларации Уэллса - документа, который стал основой для продолжительной, в течение всего периода оккупации, политики непризнания и четко показывает, что уже в 1940 году свободный мир рассматривал действия Советского Союза как незаконную аннексию с применением силы ", - пояснил министр.

В четверг утром главы МИД США, Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением об уверенном противостоянии любым попыткам России переписать историю.