США и страны Балтии осудили Россию за попытки переписать историю
Об этом сообщает ERR .
Заявление, опубликованное 23 июля, приурочено к 80-летию со дня принятия декларации Уэллеса, которая осуждает оккупацию и аннексию стран Балтии Советским Союзом.
В заявлении министры подчеркнули постоянные прочные союзнические отношения между странами Балтии и США. Нынешние попытки России манипулировать историей также были осуждены.
"Мы решительно выступаем против любой попытки России переписать историю с целью оправдания оккупации и аннексии стран Балтии Советским Союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса показывает, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского Союза такими, какими они были: незаконным актом насильственной аннексии", - говорится в заявлении.
"Благодаря нашему членству в НАТО мы стали сильными союзниками, которые работают вместе для обеспечения мира и стабильности, - отмечается в заявлении, - приверженность Эстонии, Латвии и Литвы трансатлантическому альянсу остается неоспоримым. Страны Балтии ценят вклад Соединенных Штатов в европейскую оборону, в частности, путем регулярного развертывания сил в странах Балтии, крайне важно для сдерживания любого потенциального противника ".
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Президенты стран Балтии также осудили советский тоталитарный режим
По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, все это является ярким примером древних тесных отношений между Эстонской Республикой и Соединенными Штатами и убедительным сигналом в то время, когда Россия продолжает делать систематические попытки исказить историю.
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"Соединенные Штаты проводят наиболее последовательную политику непризнания оккупации и аннексии Эстонии", - подчеркнул Рейнсалу.
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