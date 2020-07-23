США и страны Балтии осудили Россию за попытки переписать историю

23 июля, 2020, 10:33

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и госсекретарь США выступили с совместным заявлением, в котором решительно выступили против любых попыток России переписать историю

Об этом сообщает ERR .

Заявление, опубликованное 23 июля, приурочено к 80-летию со дня принятия декларации Уэллеса, которая осуждает оккупацию и аннексию стран Балтии Советским Союзом.

В заявлении министры подчеркнули постоянные прочные союзнические отношения между странами Балтии и США. Нынешние попытки России манипулировать историей также были осуждены.

"Мы решительно выступаем против любой попытки России переписать историю с целью оправдания оккупации и аннексии стран Балтии Советским Союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса показывает, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского Союза такими, какими они были: незаконным актом насильственной аннексии", - говорится в заявлении.

"Благодаря нашему членству в НАТО мы стали сильными союзниками, которые работают вместе для обеспечения мира и стабильности, - отмечается в заявлении, - приверженность Эстонии, Латвии и Литвы трансатлантическому альянсу остается неоспоримым. Страны Балтии ценят вклад Соединенных Штатов в европейскую оборону, в частности, путем регулярного развертывания сил в странах Балтии, крайне важно для сдерживания любого потенциального противника ".

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Президенты стран Балтии также осудили советский тоталитарный режим

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, все это является ярким примером древних тесных отношений между Эстонской Республикой и Соединенными Штатами и убедительным сигналом в то время, когда Россия продолжает делать систематические попытки исказить историю.

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"Соединенные Штаты проводят наиболее последовательную политику непризнания оккупации и аннексии Эстонии", - подчеркнул Рейнсалу.